Domani il mercato di Santa Caterina

Domani è tempo di fiera di Santa Caterina a Guastalla. Dalle 8,30 attivi il mercato straordinario, esposizione di mezzi e attrezzature agricole, prodotti tipici, artisti di strada, luna park, artigiano creativo nell’ex chiesa di San Francesco, il mercato ordinario in piazza della Repubblica, alle 10 a palazzo ducale viene presentata la Via Matildica del Volto Santo, sempre alle 10 parte dalla sede di Croce rossa una camminata contro la violenza alle donne, con successivo incontro-conferenza a palazzo ducale e dimostrazione di tecniche di autodifesa. Da segnalare per domenica gli artisti di strada, il mercato straordinario, alle 16,30in programma una sfilata di moda a palazzo ducale, a cura dei negozi di Guastalla Live.