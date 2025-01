Domani il raduno. Contro il Bari Ignacchiti sarà out

Dopo sei giorni di riposo, i calciatori della Reggiana si ritroveranno domani mattina al ‘Villa Granata Training Center’ di via Agosti. Nel mirino c’è la partita con il Bari, in scaletta domenica 12 gennaio alle 15 al ‘Città del Tricolore’, seconda giornata del girone di ritorno. Già iniziata la prevendita su Vivaticket.

Per l’occasione mister Viali non potrà avere a disposizione Lorenzo Ignacchiti (foto) che con il Mantova si è beccato la quinta ammonizione del campionato e sarà squalificato. La situazione ‘diffidati’ in casa granata desta qualche preoccupazione perché sono ben sei gli atleti che al prossimo cartellino giallo saranno costretti a saltare un turno. Si tratta di Meroni, Sampirisi, Marras, Vergara, Gondo e Okwonkwo.

Sarà quindi molto importante cercare di evitare falli ingenui e inutili proteste anche perché all’orizzonte si profila un’altra sfida importantissima in chiave salvezza. Dopo Il Bari, infatti, la Reggiana sarà attesa da una trasferta sempre complicata come quella allo stadio Arechi di Salerno (sabato 18 gennaio alle 15). I campani, terz’ultimi in classifica con 18 punti, stanno attraversando un grosso momento di difficoltà, ma proprio per questo non andranno sottovalutati.

All’andata la gara finì zero a zero, con Bardi che fece una raffica di miracoli, ma adesso potrebbe esserci la possibilità di piazzare un risultato importantissimo nel novero degli scontri diretti in ottica del mantenimento della categoria.

Francesco Pioppi