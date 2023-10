Domani il sit-in pro Israele in piazza. Stella Borghi: "Lottiamo per la libertà"

"Mio padre era un ebreo laico e mia madre una cattolica. Io appartengo a una sinistra liberale, laica e cosmopolita: sono sionista e agnostica, femminista e radicale". Così la storica attivista politica reggiana Stella Borghi (che ogni 25 Aprile alla festa della Liberazione sfila in corteo a Reggio con la bandiera della brigata ebraica), scandalizzata per l’assenza di reazioni di solidarietà a Reggio verso gli israeliani. Insieme ad +Europa ha organizzato un flash mob che si terrà domani alle 11,15 in piazza Prampolini: "In Medio Oriente Israele significa libertà e democrazia. Le critiche al governo Nethanyau si possono e si devono muovere, ma rientrano nell’alveo delle dinamiche delle democrazie rappresentative. Parliamo appunto di un governo, non di un intero stato. Sostenere Israele, così come sostenere la resistenza ucraina, vuol dire opporsi a chi, da Mosca a Teheran, sino ai fondamentalisti islamici, vorrebbe riportare indietro le lancette dell’orologio della storia. Difendiamo Israele per difendere la nostra libertà". Borghi ha vissuto in famiglia le persecuzioni: "Mio padre Aleardo era accompagnato con mia madre, vivevano in un palazzo in via Del Carbone. Era direttore della filiale reggiana della Banca commerciale italiana. Quando nel 1938 vennero introdotte le leggi razziali, gli ordinarono di dare le chiavi del caveau al suo vice ed uscire subito dall’istituto di credito. I coinquilini del palazzo da un giorno all’altro iniziarono a girare loro le spalle. Per lui fu uno choc, lui che per proteggere i sacri confini della Patria, si era arruolato volontario nella Prima Guerra Mondiale. E poi era stato anche a Fiume con D’Annunzio…".

Quando nel 1942 la madre rimase incinta, il padre per paura delle deportazioni la mandò a partorire a Firenze: "Nacqui figlia di ragazza madre, e fui battezzata. Dopo la guerra i miei genitori si riunirono, mio padre mi riconobbe e decisero di sposarsi: ottennero dalla Chiesa il permesso di celebrare il matrimonio misto, a patto che mi battezzassero. Venne spiegato che ero già battezzata… Non fidandosi di quel perfido giudeo, mi ribattezzarono una seconda volta. Solo nel 1948 papà venne reintegrato dalla Bci, e venne mandato in Turchia, dove crebbi". E conclude: "Ritengo scandaloso che nessuno a Reggio, né a destra né sinistra, faccia nulla per esprimere solidarietà a Israele. Come nessuno ha mosso un dito quando abbiamo manifestato a favore delle donne iraniane: c’erano gli esuli iraniani, ma non il centrosinistra reggiano. Credo sia lo specchio della saldatura del maschilismo del musulmano con quello del Pd. Un accordo tacito per raccogliere voti e consenso".

Francesca Chilloni