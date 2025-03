Domani in piazza il ’carnevale vezzanese’

Domani pomeriggio, in piazza della Libertà a Vezzano, si terrà l’iniziativa ‘Carnevale vezzanese’. Alle 15 sono in programma balli animati per bambini e adulti e non mancheranno anche giochi di gruppo per proseguire alle 16 con l’attesa sfilata in maschera per le vie del centro. La piazza potrà essere addobbata a festa con stelle filanti colorate. Al rientro in piazza una dolce e calda merenda a cui si aggiungono pop corn e zucchero filato. Il pomeriggio di festa terminerà poi con la premiazione della maschera singola e della maschera di gruppo più originali. L’evento è organizzato da Vezzano Pro Re Ets in collaborazione con il centro sociale I Giardini e con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Vezzano sul Crostolo. In caso di pioggia la festa si sposterà al circolo Puccini situato in via Martiri della Libertà. Sono gradite le stelle filanti, ma non i coriandoli.

m. b.