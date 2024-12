Domani incontro aperto sul controllo di comunità in centro e zona stazione

Al via un’assemblea pubblica per promuovere i gruppi di controllo di comunità in centro, zona stazione ed ex Gasometro "con lo scopo di favorirne la sicurezza e la vivibilità". Il Comune invita i cittadini a un incontro aperto in programma per questo giovedì, 12 dicembre, alle 18.30 al Laboratorio aperto dei chiostri di San Pietro. La riunione sarà "un’occasione per illustrare gli obiettivi, le finalità del progetto, le principali modalità operative, il funzionamento dei gruppi e il raccordo con le forze di polizia" spiegano dal Comune. Parteciperanno anche il sindaco, Marco Massari, i rappresentati delle Consulte delle zona coinvolte e i responsabili della Polizia locale e i rappresentati di questura e carabinieri.

I Gruppi di controllo di comunità sono un progetto del Comune in collaborazione con la Prefettura e le forze di polizia, che si propone di rafforzare il rapporto di collaborazione tra i cittadini e le istituzioni. I cittadini e le cittadine che danno la disponibilità a entrare nel gruppo sostengono lo sviluppo del senso civico, l’appartenenza alla comunità di residenti, e svolgono una meticolosa attività di osservazione del territorio, segnalando prontamente, attraverso referenti specifici, alle forze di polizia attività e movimenti sospetti in una ottica di prevenzione dei reati.