Domani la biciclettata interreligiosa. Poi tutti a tavola con cibi dal mondo

In giro su due ruote per scoprire le tradizioni de "Il mangiare e il bere nelle tradizioni monoteistiche". È a tema cultural-gastronomica, l’edizione dell’annuale biciclettata interreligiosa "Le vie del Signore sono… ciclabili", parte del programma culturale della sinagoga di Reggio a curato da Istoreco. La biciclettata si terrà domani pomeriggio e vedrà approfondimenti legati alle usanze e alle peculiarità gastronomiche che caratterizzano le comunità delle grandi fedi monoteistiche abramiche. Da qui il titolo "Il mangiare e il bere nelle tradizioni monoteistiche".

Il programma prevede l’incontro nella sede Istoreco, in via Dante 11, alle 15 per la registrazione dei partecipanti e la distribuzione delle radioline per poi dirigersi verso la chiesa di Sant’Agostino in via Reverberi 1 per l’incontro con don Luca Grassi. Poi, ci si sposterà alla moschea di via Monari, per l’incontro con l’imam Khalid Darwish e infine, dopo un’ultima pedalata, il programma prevede la terza e ultima tappa con l’arrivo alla sinagoga in via dell’Aquila per l’incontro con il rabbino Beniamino Goldstein (nella foto).

I posti sono limitati, la prenotazione è obbligatoria, da confermare scrivendo a sinagoga@istoreco.re.it mentre per chi non volesse partecipare alla biciclettata sarà comunque possibile visitare in autonomia la sinagoga dalle 15 alle 18.

