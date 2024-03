Domani la commemorazione della tragedia nell’aia

Ottanta anni fa, esattamente il 20 marzo 1944, vennero trucidati dalle truppe nazifasciste nell’aia di Cervarolo in comune di Villa Minozzo, ben 24 civili inermi tra cui anziani invaliti e lo stesso parroco del paese, don Giovanni Battista Pigozzi. Il più giovane delle vittime aveva diciassette anni mentre il più anziano ottantadue. In tre riuscirono infine a sopravvivere miracolosamente alla fucilazione, fingendosi morti, furono gli unici testimoni di una tragedia disumana che colpi tragicamente le famiglie del vecchio borgo dell’Appennino del comune di Villa Minozzo.

Domani mattina, come ogni anno, sarà celebrata la dolorosa ricorrenza dell’ottantesimo anniversario dell’eccidio proprio nell’aia di Cervarolo dove sono state massacrate e bruciate le 24 vittime innocenti.

L’appuntamento è per le 10 nel piazzale della strada provinciale, da dove si formerà il corteo per l’aia nella quale si consumò la tragedia e dove, alle 10.15, sarà celebrata la messa e sarà benedetto il complesso monumentale dedicato alle vittime, composto da tre lapidi e un altare votivo. Quindi verrà deposta da parte delle autorità presenti, una corona di fiori alle vittime. La cerimonia proseguirà con il saluto del primo cittadino di Villa Minozzo, Elio Ivo Sassi, la rievocazione dell’eccidio sarà eseguita a cura degli studenti della scuola secondaria di primo grado del locale istituto comprensivo, la commemorazione ufficiale sarà fatta dall’onorevole Ilenia Malavasi. Nel pomeriggio, alle 15.30, a Cerrè Sologno, verrà rievocata "la battaglia del 15 marzo 1944 con gravi perdite di partigiani. L’episodio è considerato uno dei combattimenti di maggior rilievo della guerra di liberazione in territorio reggiano, scatenò però la feroce reazione dei militari germanici". Interventi dello stesso sindaco Sassi e di Wassili Orlandi in rappresentanza delle associazioni partigiane.

s. b.