Domani la giornata dedicata al Gioco

Domani va in scena una giornata aperta a tutti, vale dire "dagli 0 ai 99 anni", dedicata al gioco, in vista della Giornata mondiale del Gioco che si celebra ogni anno il 28 maggio. L’iniziativa rientra nel ciclo ‘Generazioni protagoniste’, che vede collaborare diverse associazioni culturali. Gode inoltre del patrocinio del Comune di Villa Minozzo e del Csi, e vi collaborano La Gilda dei Bardi, 25&20, Csen, Ludosport Aemilia, con il sostegno di EmilBanca. Dalle ore 15 alle 19 in piazza Amendola ci saranno tante postazioni con giochi da tavola, giochi di ruolo, gli scacchi, giochi di carte, giochi di una volta. Ci sarà anche un Twister gigante, e musica con il Dj set Andrea Cavalletti.