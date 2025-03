Domani la messa in ricordo del dottor. Isonzo Ferrari

Una messa di suffragio per il "medico-amico" dottor Isonzo Ferrari (foto), in occasione del 30esimo anniversario della morte, sarà celebrata domani pomeriggio alle 18 nella chiesa della Resurrezione, nel centro di Castelnovo Monti. Sono passati trent’anni dalla scomparsa del dottor Isonzo che per 40 anni, da Villa Minozzo a Castelnovo Monti, ha risposto alle chiamate dei suoi pazienti correndo giorno e notte ovunque. Un vero medico di famiglia di cui oggi esiste soltanto il nome. Molti hanno ancora presente l’impegno e le premurose cure del dottor Isonzo Ferrari, sempre vicini ai pazienti. Domani sarà anche un’occasione per ricordare la sua generosità.

s.b.