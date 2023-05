Domani la "notte off"

Torna la Notte Off, la serata dedicata al Circuito Off di Fotografia Europea. L’appuntamento è domani, dalle 17 alla Galleria Santa Maria con la presentazione delle mostre. Sempre alle 17 – tra Piazzale Roversi, Parco del Popolo e lo Skate Park in piazzale Europa – si svolgerà "GenerazioneZ. Fluidità urbana", performance itinerante urbana narrata attraverso la danza e i linguaggi espressivi identitari degli studenti del Liceo coreutico ‘Matilde di Canossa’ e del Liceo Chierici. Alle 18.30 in Piazza Casotti ci sarà la premiazione del Circuito Off 2023 – Premio Max Spreafico. A seguire la premiazione del progetto vincitore di Ami Prize 2023. E alle 21 sarà l’ora di Fotofonia con il Dj set di Luce Clandestina, in Piazza Casotti. Sempre per il circuito off inaugura al mattino alle 11 di domani "Arte della connessione" a Palazzo Dossetti, organizzata nell’ambito progetto Terza Missione di Unimore.