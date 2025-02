Domani la prima, grande sfilata

Domani pomeriggio dalle 14,30 la prima sfilata del carnevale di Castelnovo Sotto, preceduta dal passaggio della chiave della città (e del governo locale) dal sindaco al Castlein, maschera simbolo della festa allegorica castelnovese.

Per un mese, dunque, il Castlein diventa primo cittadino e amministratore del paese.

Poi spazio alla sfilata dei carri e delle mascherate, che vede impegnate le varie scuderie su temi come i prodotti bio, i fumetti, la pace, il mondo del motori, le vacanze, l’arte e altro ancora. Le sfilate sono previste per quattro domeniche. Alla chiesa della Madonna oggi alle 11,30 inaugura la mostra delle opere in cartapesta del carnevale, visitabile fino al 16 marzo ogni lunedì mattina, oltre che sabato e domenica.