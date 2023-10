Domani l'addio a Davolio a Correggio: saluto davanti alla sua officina

Sono numerosi i messaggi di cordoglio indirizzati ai familiari di Adriano Davolio (foto), 79 anni, molto conosciuto per aver fondato la Mac Auto, una nota officina meccanica di autoriparazioni con sede a Canolo di Correggio, che ora viene gestita dalla figlia Adriana. È stato vinto da un malore, venerdì pomeriggio, nella sua abitazione. I funerali del meccanico artigiano si svolgono domani mattina, in forma civile, partendo dalle 9 dalla camera mortuaria dell’ospedale San Sebastiano di Correggio per raggiungere la sede dell’officina, in via Canolo. Dopo un breve momento di saluto il feretro sarà trasferito dall’agenzia Cabassi al vicino cimitero del paese. In lutto anche la moglie Franca, un fratello, una sorella e altri parenti.

Adriano Davolio aveva sempre lavorato nel settore della meccanica, fondando la Mac Auto alla fine degli anni Sessanta. Si occupava soprattutto della riparazione di macchine agricole, per poi passare alle vetture e specializzandosi nei mezzi pesanti. Era un punto di riferimento per molto autotrasportatori, non solo del Reggiano. Era appassionato di calcio, oltre che tifoso della Correggese.