Domani l’addio a Marilena Zinani, orefice di via Emilia San Pietro

Si è spenta la signora Marilena Bertolini, per una vita contitolare col marito Franco della gioielleria Zinani di via Emilia San Pietro.

Marilena aveva garbo e gentilezza, un’eleganza innata.

Sempre sorridente, sapeva cogliere al volo la personalità di chi aveva davanti ed entrare in sintonia con lui.

La sua oreficeria è stata un punto di riferimento per tanti; Franco e Marilena ne hanno avuto la piena consapevolezza nel 2018, quando hanno abbassato la serranda per l’ultima volta dopo oltre mezzo secolo di attività, e si sono ritrovati subissati dall’affetto dei clienti che si erano messi in fila per un saluto e un arrivederci.

Marilena, oltre al marito, lascia le figlie Manuela e Francesca e le nipoti.

I funerali si svolgeranno domani, alle 14,30, partendo dalla Casa funeraria Reverberi di via Terezin 21 per la chiesa parrocchiale di San Pietro, a due passi dal negozio di una vita.

Eventuali offerte in memoria possono essere devolute al Core o al Mire.