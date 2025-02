Domani l’addio a Massimo Vuotto l’operatore tv ucciso da un malore

Sono stati fissati per domani i funerali di Massimo Vuotto, l’operatore televisivo e regista tv, stroncato a 62 anni da un improvviso malore che lo ha colpito nelle prime ore di giovedì scorso nella sua abitazione.

Oggi dalle 12 è aperta la camera ardente alla Casa funeraria della Croce verde di Reggio. Domani alle 14 il feretro sarà trasferito ad Albinea, alla chiesa di San Gaetano di via don Sturzo, per la funzione religiosa. E’ stato disposto un accertamento medico legale per cercare di risalire all’esatta natura del malore fatale.

Massimo era molto conosciuto nel mondo della televisione e della comunicazione. Per decenni aveva lavorato come operatore tv a Telereggio, poi socio alla Video RoMas, alla Tvcommunication, spesso impegnato per servizi giornalistici per la Rai, documentando numerosi fatti di cronaca, tra cui la lunga indagine a Novellara per l’omicidio di Saman Abbas.