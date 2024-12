Domani l’addio a Rabitti

Si svolgono domattina alle 9,30, con una benedizione alla camera mortuaria dell’ospedale di Guastalla, i funerali di Giuliano Rabitti, vinto a 80 anni da malattia.

Era un socio storico della società Canottieri Eridano di Guastalla, la cittadina in cui viveva. In passato aveva collaborato col fratello Marzio (deceduto anni fa) nella gestione dello Chalet di Guastalla, poi con la sorella dell’albergo Ligabue di Gualtieri, un bar in centro storico a Reggio e una stazione di servizio situata sulla via Emilia, sempre in città.

Lascia la sorella Elena, i nipoti e altri parenti.