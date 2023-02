Domani l’addio a Vito Madonia

"Il dispiacere è di noi tutte soprattutto per non aver goduto abbastanza della tua bontà e simpatia contagiosa. Ovunque sei ti ringraziamo per il tuo generoso tempo che ci ha dedicato e la gentilezza che ci ha saputo regalare nelle occasioni nel quale siamo stati insieme. Restiamo stretti, resta uno di noi della famiglia Celtic". Così le ragazze della Squadra Femminile ricordano Vito Madonia (foto), dirigente e factotum della Original Celtic Bhoys, scomparso a 60 anni in un incidente avvenuto la notte di sabato scorso tra Cavriago e Montecchio. I funerali di "Vitobel White" avranno luogo domani alle ore 10,45 partendo dalla Casa funeraria della Croce Verde a Reggio, dove è stata allestita da ieri pomeriggio la camera ardente. L’uomo sarà tumulato nel cimitero di Cavriago. Il figlio Alex e le sorelle chiedono in sua memoria non fiori ma eventuali offerte al Core, il Reparto di Onco-ematologia di Reggio.

f.c.