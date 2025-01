Domani l’addio ad Antonio Lugari. Storico commerciante del centro

Si svolgeranno domani mattina i funerali di Antonio Lugari, 83 anni, per gli amici conosciuto col soprannome di ‘Gio’ (foto).

Lugari era un personaggio noto e stimato in centro storico a Scandiano per la sua lunga attività di commerciante. Assieme alla moglie Vanna ha gestito per diversi anni il negozio di macelleria di carne equina nella centralissima via Tognoli.

La coppia abitava a Ventoso in via Colombaia, a ridosso del suggestiva torre del ‘Furnasoun‘. Antonio nel tempo libero, era solito passeggiare a cavallo, galoppando in compagnia sulle colline scandianesi del Monte delle Tre Croci.

Oltre alla moglie, lascia il figlio Luca, la nuora Lorena e il nipote Roberto. Alle 9,30 il corteo muoverà dalle camere ardenti dell’ ospedale scandianese per la chiesa parrocchiale di Cà de’ Caroli, dove sarà celebrata la Messa. Al termine della funzione religiosa si proseguirà in forma privata per la cremazione. Per desiderio dei familiari, non sono graditi fiori ma eventuali offerte da devolvere al Core dell’ ospedale Santa Maria Nuova.

Nella giornata di oggi invece è possibile fare una visita presso le camere ardenti dell’ Ospedale Magati per tutta la giornata dalle 8 alle 20.

gi.fi.