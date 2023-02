Domani l’addio al camionista ucciso da un malore Il figlio Erik: "Ovunque tu sei, sarai con me"

Sono giunte anche da Oltralpe le condoglianze alla famiglia di Umberto "Basilio" Fontanesi (foto), l’autotrasportatore deceduto a 63 anni per un malore tre giorni fa nell’area di sosta vicino al cimitero di Castelvetro (Piacenza). Oltre 400 persone hanno inviato attestazioni di stima, amicizia e solidarietà alla moglie Antonella Canella e al figlio Erik, anch’egli camionista, orgoglioso della formazione ricevuta dal padre. L’altro giorno "Basilio", in servizio per la Costruzioni linee ferroviarie spa di Bologna, si era fermato per riposare, ma sceso dal suo automezzo si è accasciato a terra davanti ad alcuni colleghi.

Ieri è stato dato il nulla osta alle esequie e da oggi la salma sarà nelle camere ardenti dell’ospedale Franchini di Montecchio, paese dove il defunto era nato. Domani i funerali alle 9,30, la messa sarà celebrata nella chiesa parrocchiale di Bibbiano. Appassionato del proprio lavoro e "formatore" di tanti colleghi più giovani, Fontanesi era un uomo schivo ma quando si apriva con gli amici di grande simpatia, appassionato di calcio e tifoso dell’Inter, amante della pesca e del mare "Non dovevi farmi questo papà - ha scritto il figlio, pubblicandone belle foto di momenti felici -. Ti voglio ricordare così, col sorriso. Ovunque tu sei, sarai sempre con me… Te ne sei andato troppo presto avevo ancora bisogno di te nonostante eravamo un po’ cane e gatto… Nonostante tutto per te avrei dato tutto pur di non perderti… Ti ricorderò così. Ti voglio bene, papà".

Francesca Chilloni