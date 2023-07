Domani l’addio al ’gigante buono’ Il malore fatale mentre era in auto

di Francesca Chilloni

Si svolgeranno a Cavriago i funerali del 51enne Massimiliano Torpinoche (foto), fratello di Monica, contitolare col marito Alberto Accursio della gelateria Yogorino di via Del Cristo. L’uomo, originario di Reggio Calabria, era molto conosciuto in Val d’Enza per aver vissuto a lungo a Cavriago e gestito un locale. In tanti hanno manifestato il loro cordoglio alla brava gelataia-pasticcera per la scomparsa del "Gigante buono", come era soprannominato da parenti ed amici.

L’uomo era deceduto la sera di mercoledì 19 luglio, a causa di un malore fatale che lo aveva colpito mentre si trovava al volante della sua Citroen e percorreva la circonvallazione di Sassuolo. Torpinoche ha perso il controllo, la vettura ha sbandato, finendo la sua corsa contro un marciapiede. Agonizzante lui è riuscito a telefonare al 118 ma i soccorsi sono stati inutili.

Il lutto ha colpito anche Sassuolo, dove da qualche anno il 51enne viveva e dove era titolare del grande negozio di ortofrutta al 27 di via Stazione. Purtroppo per la famiglia, la salma è stata trattenuta a lungo dalla medicina legale e solamente sabato si potranno celebrare le esequie.

Ne dà notizia la sorella, straziata: "Amore mio, fratellino mio, finalmente ti hanno restituito e noi, siamo tutti per te a darti il saluto d’amore che meriti amore nostro", ha scritto Monica sui social. Un amico ricorda: "Era un mio ex vicino di casa, una persona dal cuore d’oro… Credo che molti se lo ricorderanno per il suo sorriso e la sua bontà. Fai buon viaggio".

Il "Gigante buono" lascia il papà Vincenzo, la mamma Anna Mandalari, la sorella, il fratello Stefano con la moglie Simona Maccarrone, e gli amatissimi nipoti Roberta, Christian e Daniele, Elga Cantergiani e Marika. Il funerale avrà luogo domani alle ore 9,30 partendo dalla Casa Funeraria della Croce Verde a Reggio, per la chiesa di San Terenziano a Cavriago, dove alle 10 si celebrerà la messa. Il corteo proseguirà a piedi per il cimitero cavriaghese, dove avverrà la tumulazione. La casa funeraria oggi è aperta dalle 8 alle 19.