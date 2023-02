Domani l’addio alla 59enne Caterina Arduini L’incidente mentre stava tornando dal Redas

Si terranno domani mattina le esequie di Caterina Arduini (foto), la pensionata 59enne di Salvarano che la sera del 22 gennaio era stata investita dopo essere stata a ballare al Redas di Montecchio. La donna stava attraversando la Sp 28 (via Curiel) per andare a riprendere l’auto nel parcheggio vicino al locale, ed era stata prima investita da una utilitaria, poi - già a terra - travolta dal pickup guidato da un conoscente. La donna lascia il figlio Fabrizio con Tania, il fratello Uber e l’ex marito Marco Ovi (barbiere di Puianello). I funerali domani alle 11.15 dalla Casa funeraria della Croce Verde di Reggio, per il cimitero di Montecavolo dove avverrà la tumulazione.

I parenti chiedono non fiori ma eventuali offerte al Core, il reparto di Onco-ematologia di Reggio dove "Katia" era stata in cura.