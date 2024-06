Domani le esequie di Enrico Sala

Enrico Sala da anni si era trasferito in Ucraina, dove aveva trovato l’amore sposandosi con Maria. Anni felici, prima dello scoppio della guerra e il calvario di una malattia affrontata con coraggio e fede, che ha stroncato Enrico giovedì 16 maggio, all’età di 70 anni, nel paese dove abitava. Lo piangono la moglie Maria, il figlio Davide, il nipote Edoardo, le sorelle Claudia e Luciana. Prima della pensione Enrico Sala aveva lavorato alla ditta Mass (Meccanica Artigiana Stampi Scandiano), azienda storica locale guidata da Lodovico Bardelli. "Ricordo Sala con piacere, come un solerte lavoratore e serio", dice Bardelli, 83 anni, ancora al timone dell’azienda. Per espressa volontà dell’estinto, la salma è stata cremata in Ucraina. A Ventoso Enrico lascia tanti amici che, saputa la notizia della morte, si sono stretti in segno d’affetto e vicinanza al figlio Davide e ai familiari. I funerali domani mattina alle ore 9,30 nella chiesa parrocchiale di Ca’ de’ Caroli , dal parroco don Rino Bertoldi e da don Claudio Boretti, ex collega di lavoro di Enrico.

gi.fi.