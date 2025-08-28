Domani l’Empoli, esordio in casa. La difesa aspetta capitan Rozzio

Sarà Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata a dirigere la Reggiana che domani sera, alle 20,30, esordirà davanti ai propri tifosi ricevendo l’Empoli. L’esperto fischietto sarà coadiuvato dagli assistenti Scatragli e Colaianni, mentre il ‘quarto uomo’ sarà Manzo. Nella sala Var agiranno invece Maggioni e Forneau.

La partita – che sarà trasmessa in esclusiva su Dazn e Amazon Prime – sarà l’anticipo della seconda giornata della Serie B che poi, il week end successivo, vivrà già un turno di pausa per gli impegni delle nazionali.

I granata di Dionigi si alleneranno questa mattina al ‘Villa Granata’ training center (seduta rigorosamente a porte chiuse) e solo in prossimità dell’inizio del match il tecnico potrà sciogliere le ultime riserve sulla formazione.

La speranza è che si possa ritrovare l’esperienza di capitan Rozzio a guidare la difesa, in modo da poter poi sfruttare anche Papetti come braccetto destro, posizione certamente a lui più congeniale.

In attacco toccherà quasi certamente ancora a Gondo visto che Novakovich – arrivato a Reggio solo la settimana scorsa - non ha ancora i novanta minuti nelle gambe.

I tagliandi per la gara di domani sera possono essere acquistati su ‘Vivaticket’ (online oppure nei punti vendita autorizzati) e ovviamente al ‘Reggiana Official Store’ di via Piccard 16/B che è aperto dal lunedì al venerdì (dalle 10 alle 13,30 e dalle 15 alle 19) oppure al sabato, con orario continuato, dalle 10 alle 14.

I botteghini dello stadio saranno comunque in funzione domani dalle 19 alle 21,15. Fino a ieri sera erano stati venduti in totale 773 biglietti, di cui 195 nel settore riservato agli ospiti che avranno tempo solo fino alle 19 di stasera per acquistarli.

Nel frattempo prosegue la campagna abbonamenti: al momento sono state sottoscritte 5.801 tessere totali (dato comprensivo di abbonamenti corporate). Ricordiamo che il dato finale l’anno scorso arrivò a toccare quota 6.867.

L’auspicio dei tifosi e di tutti quelli che vogliono bene alla Reggiana è che questa cifra possa essere (almeno) pareggiata. Sarebbe un bel segnale anche verso la proprietà che ha sempre fatto le cose seriamente.

Grande attesa, inoltre, per il colpo d’occhio della Curva Sud che dopo 15 anni vedrà il ritorno del ‘Gruppo Vandelli’ su quei gradoni.

Francesco Pioppi