Domani l’estremo saluto alla vittima del rogo domestico

Si svolgeranno domani, lunedì 3 febbraio, i funerali di Domenico Giuseppe Parisi, il pensionato di 89 anni, ex operatore edile, vittima dell’incendio divampato due settimane fa nella sua abitazione, in via Romana a Poviglio, pare per un rogo partito da un problema alla stufa, al piano terra. Ieri è stato concesso il nulla osta per i funerali, dopo che la magistratura ha svolto una lunga serie di accertamenti, attraverso sopralluoghi compiuti nei giorni scorsi dai vigili del fuoco e dai carabinieri.

I tempi per completare gli accertamenti si sono allungati anche per consentire il recupero di tutte le parti del corpo, devastato dall’incendio. Nei giorni scorsi è stata ascoltata dai carabinieri la moglie del pensionato, presente in casa al momento dell’incendio. I funerali del pensionato partono domani alle 13,30 dalla Casa funeraria della Croce verde per raggiungere la chiesa parrocchiale di Poviglio e, dopo la funzione religiosa, il cimitero locale. Parisi lascia la moglie Mariantonia, i figli Filippo e Cristina, il nipote Davide, il fratello Antonino, la sorella Anna e altri parenti.