Domani l’imperdibile Primo Maggio a Villa Aiola. E domenica a Canossa torna la Festa dell’Agricoltura

Tra tradizione e divertimento, terra e tavola, ritornano due attesi appuntamenti di primavera: il Primo Maggio Aiolese e la Festa dell’Agricoltura di Canossa, con tante proposte gastronomiche, bancarelle, prodotti tipici locali ed artigiani esperti in antichi mestieri.

L’appuntamento in programma a Villa Aiola offre un ricchissimo programma: grande protagonista sarà, come sempre, il Parmigiano Reggiano con la cottura di una forma a fuoco di legna nell’antico casello del ‘700.

Il ristorante apre già questa sera, a partire dalle 19,30. Domani, clou della festa del Primo Maggio, prima del taglio del nastro alle 11,30 si celebreranno messe in onore di San Giuseppe Artigiano (ore 8,30 e 10).

Divertimento e buona tavola saranno protagonisti anche a Ciano d’Enza, comune di Canossa, dalle 9 alle 19,30 di domenica 4 maggio per la Festa dell’Agricoltura. Tantissime le iniziative in programma nell’arco della giornata, tra cui l’apertura del Museo del Novecento (ex rimessa Fer nel viale della Stazione) e il Plogging, ovvero una camminata non competitiva nella natura che unisce l’attività fisica alla raccolta di rifiuti abbandonati (partenza 10,30 da piazza Matilde di Canossa).

Non mancherà l’atteso Memorial Azio Gombi (ore 11,30) con sfilata di trattori e soprattutto le prove di abilità dei trattoristi, tra gimcane e manovre spettacolari.