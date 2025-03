Domani l’incontro pubblico

Domani alle 20,30 alla sala polivalente del bocciodromo di via Petrarca è in programma un’assemblea pubblica sul tema della sicurezza e per la prevenzione di furti e truffe. Intervengono come relatori Andrea Tassoni, comandante Polizia locale dell’Unione Terra di Mezzo, e il maresciallo Mario Delucca, comandante della locale caserma dei Carabinieri. Vengono forniti suggerimenti per riconoscere le truffe e prevenire furti e raggiri, sempre più diffusi anche sul territorio locale.