Domani l’incontro ’Ricerca bene comune’

Domani alle 10.45 al centro culturale Multiplo (via della Repubblica 23 a Cavriago) incontro dal titolo ’Ricerca bene comune’. Interverranno le dottoresse Alessia Ciarrocchi, coordinatrice del Laboratorio di Ricerca Traslazionale di Irccs – Ausl Santa Maria Nuova e la ricercatrice Francesca Reggiani. L’iniziativa, che sarà moderata dalla giornalista Elisabetta Grassi, è promossa da Senonaltro e associazione Lodini per la ricerca in chirurgia con il Comune, Multiplo, Ausl, Comprehensive Cancer Center e Treslab. Previste letture a cura dei volontari di Cure leggère, Lèggere cura. Ingresso libero e gratuito.