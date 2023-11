Domani l’incontro sul tema vaccini

È in programma domani, alle 16 in biblioteca a Carpineti (via Di Vittorio 8), l’incontro organizzato dal Comune per informare i cittadini sulla campagna vaccinale antinfluenzale e Covid, iniziata da qualche settimana. A prendere parte all’incontro saranno i medici di base dell’ambulatorio Usl di Carpineti, Daniele Rossi e Marco Santi, "per chiedere loro della campagna vaccinale e della sicurezza dei vaccini" spiega l’amministrazione. "Non possiamo mancare – aggiunge il Comune comunicando l’appuntamento su Facebook – soprattutto se abbiamo qualche dubbio".

Per informazioni, la biblioteca Integrata di Carpineti risponde al numero 0522718086 oppure allo 0522615036, via mail a biblioteca@comune.carpineti.re.it.