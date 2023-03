Domani l’ultima sfilata del Carnevale di Castelnovo Sotto

Rinviata domenica scorsa per maltempo, l’ultima sfilata del carnevale di Castelnovo Sotto, insieme alla premiazione con la consegna dello storico gonfalone, è prevista per domani pomeriggio in centro al paese, con ospiti il "VitaminAnimation", tra lo spettacolo con le bolle di sapone, le sculture di palloncini, giocolieri e mangiafuoco. In passerella anche i grandi carri allegorici e le mascherate. Attivo il concorso delle mascherine, oltre agli stand con gnocco e patatine. Si comincia alle 14,30 con la sfilata in centro storico. Aperto alle visite il Museo della Maschera in Rocca.