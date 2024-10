Domani l’ultimo saluto a Francesca Mazzacani. Lavorava al Gobetti

Si è spenta all’età di 84 anni Francesca Mazzacani (foto), persona conosciuta e stimata per aver fatto servizio come collaboratrice scolastica all’Istituto Gobetti. Vedova Rinaldi, una famiglia molto nota a Fellegara, lascia i figli Augusto detto Alan e Annamaria, la nuora Paula, il genero Franco, i nipoti Deborah con Antonio, Riccardo e Benedetta, la pronipote Ginevra, i fratelli Vincenzo e Pierino, le sorelle Domitilla, Gabriella e Giuseppina. Questa sera alle 19 presso le camere ardenti dell’ ospedale Magati, verrà recitato il Rosario in memoria di Francesca. La famiglia Mazzacani e Rinaldi chiede non fiori, ma eventuali offerte da devolvere alla Scuola d’In-fanzia Guidetti di Fellegara.

I funerali si svolgeranno domani pomeriggio alle 15,15 nella chiesa parrocchiale di San Savino a Fellegara.