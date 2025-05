Domani l’ultimo saluto al pianista Mazzoni

Si svolgeranno domani, alle 11, alla Casa Funeraria della Croce Verde, i funerali dell’amato pianista Marcello Mazzoni, scomparso ad appena 53 anni. Mazzoni lascia la compagna Silvia, i figli Arianna e Michelangelo, il papà Sergio, la mamma Franca, i fratelli Alessandro e Roberto e tanti appassionati che in questi anni l’hanno conosciuto e apprezzato come persona prima ancora che come musicista.

Ai fiori sono preferiti eventuali offerte al G.R.A.D.E. Onlus IBAN: IT40S0503412807000000100367 C/C: 10680429.