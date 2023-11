Domani operazione per il terzo amico

È in prognosi riservata Ahmed Habbou, il 21enne scampato alla tragedia dove sono rimasti uccisi i suoi due amici d’infanzia: è vivo solo perché, per puro caso, ha scelto di sedersi sul sedile posteriore della Citroen Picasso. Studente di Scienze politiche indirizzo "Relazioni internazionali" all’Università di Parma, tra pochi mesi dovrebbe conseguire la laurea triennale. Ma per lui la scadenza più importante è l’intervento a cui verrà sottoposto domani dall’equipe chirurgica del Reparto Maxillo-facciale del Policlinico di Parma, dove si trova ricoverato. "È cosciente ma a causa dei traumi alla mandibola non riesce a parlare - spiegano la cugina e lo zio - Riesce però a comunicare scrivendo. Non ricorda nulla".