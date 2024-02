Domani pomeriggio coriandoli, risate e i carri mascherati

Siamo in Quaresima da alcun giorni, ma non mancano le feste di carnevale nella Bassa. Domani pomeriggio a Castelnovo Sotto è in programma la sfilata con carri e mascherate in centro, con la proclamazione della scuderia vincitrice, con una settimana di anticipo rispetto all’ultimo corteo allegorico, che si svolgerà l’ultima domenica di febbraio. Festa anche in centro a Boretto, domani pomeriggio con ritrovo alle 14,30 in oratorio, per una manifestazione prevista domenica scorsa ma poi rinviata a causa del maltempo. La festa si intitola "Harry Potter e il Carnevale a Hogwarts" e prevede giochi e animazioni in paese, con il gran finale a base di merenda e sorprese varie negli spazi della Cattedrale del Po, nella zona del lido. La festa è organizzata da Comune, Pro loco, Gruppo lettori "A voce alta" e Avis.