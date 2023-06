Domani primo show Salmo special guest

Dopo 11 anni di assenza “live” dalla sua città, concerti sold out in tutto il mondo, innumerevoli dischi di platino e oro e prestigiose collaborazioni con star internazionali, Zucchero “Sugar” Fornaciari in città domani e sabato alla Rcf Arena. Trentacinquemila i posti a sedere (disposti a forma di diamante in omaggio ad uno dei suoi più famosi brani). Special guest di venerdì 9 giugno sarà Salmo. I biglietti per i due live show sono disponibili in prevendita su Ticketone.it, Ticketmaster.it e nei punti di vendita.