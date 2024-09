Domani riapre l’ufficio postale. Raffica di servizi in più per i clienti

La riapertura dell’ufficio dell’ufficio postale di Campegine, chiuso a luglio per eseguire dei lavori, doveva avvenire il 20 agosto. Qualche intoppo ha fatto slittare la data di apertura, che sarà domani. Dunque, riecco le Poste dopo i lavori di ammodernamento nella struttura di via Aldo Moro, che ora garantiscono i servizi della Pubblica amministrazione di Polis. Allo sportello si possono chiedere certificati anagrafici e stato civile, i servizi Inps per i pensionati come il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello che riassume i dati informativi relativi all’assegno pensionistico e i servizi ’atti di volontaria giurisdizione’ con la possibilità di presentare le istanze di nomina amministratore di sostegno e rendicontazione stato patrimoniale assistito. Migliorato anche il confort dell’ufficio, con sportelli relazionali ribassati e interni più luminosi. Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8,20 alle 13,45 e il sabato dalle 8,20 alle 12,45.