Domani Salvini, venerdì arriva Elly Schlein

I "big" della politica per sostenere i candidati al voto comunale.

· A Correggio domani sera è atteso Matteo Salvini per il candidato di centrodestra Simone Mora, osteria ’Come una volta’.

· Oggi al parco urbano di Correggio è attesa l’onorevole Stefania Ascari (M5s) per sostenere la lista "Si può fare" guidata da Giancarlo Setti, con un intervento pubblico alle 11.

· Per la coalizione di centrosinistra, guidata da Fabio Testi, è attesa Elly Schlein (foto), venerdì alle 15 al Minibar di corso Mazzini e alle 15,30 al centro sociale Espansione Sud. Alle 17,45 il segretario Pd sarà al comitato elettorale di Castelnovo Democratica, in centro a Castelnovo Sotto, per sostenere la lista del candidato Francesco Monica, sindaco che tenta il mandato bis.