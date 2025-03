Domani sarà ascoltato il fratello di Saman

Sarà ancora una volta il testimone chiave Alì Haider, il fratello di Saman Abbas, la 18enne pakistana uccisa nella notte tra il 30 aprile e il 1° maggio 2021 a Novellara. Il ragazzo, divenuto maggiorenne, verrà riascoltato domani dai giudici della Corte di assise di appello a Bologna per il processo di secondo grado riguardo all’omicidio.

Si torna dunque in aula per la seconda udienza, dove oltre all’audizione del fratello sarà proiettato un nuovo video realizzato dagli inquirenti che mette in fila i fatti e le ore del giorno del delitto. Sono imputati Shabbar Abbas e Nazia Shaheen, i genitori della ragazza, condannati all’ergastolo dalla Corte d’Assise di Reggio. La madre è stata estradata in Italia lo scorso 22 agosto e non ha partecipato al primo grado di giudizio (la donna è comparsa per la prima volta in tribunale la scorsa settimana).

Imputato anche lo zio Danish Hasnain, condannato a 14 anni in primo grado dalla Corte d’Assise di Reggio grazie ad alcune attenuanti generiche, come l’aver indicato il luogo dove era stato sepolto il corpo, mentre i due cugini Nomanhulaq Nomanhulaq e Ikram Ijaz, accusati dalla procura e dai carabinieri per aver agito in concorso con gli altri familiari, sono stati assolti.