Domani sera la ’cena dei lavoratori’. Il teatro sociale diventa ristorante

Ritorna anche quest’anno la tradizionale "Cena dei Lavoratori", con la quale il Teatro Sociale di Gualtieri domani celebra la festa del primo maggio. Al centro dell’evento sarà la grande cena sociale aperta a tutti a cura di Associazione Jaima Sahrawi con la collaborazione di Associazione Amici Bar Parigi. A partire dalle ore 16 verranno organizzate le visite guidate. Un viaggio nella storia dell’ala Nord di Palazzo Bentivoglio per conoscere il Teatro Sociale di Gualtieri in tutte le sue forme. Da primissima residenza dei Bentivoglio, prima che il Palazzo esistesse nella sua interezza, l’ala nord si è trasformata innumerevoli volte: prigioni, alloggi del medico condotto, teatrini in legno settecenteschi, antichi scaloni principeschi, camerini, cabine per le proiezioni cinematografiche, retropalchi dipinti. Tutto questo si annida nella storia del Teatro Sociale di Gualtieri e in occasione di questo primo maggio, festa dei lavoratori, sarà possibile scoprirlo.

Le visite guidate, con ingresso a offerta libera, saranno curate dai Mur-attori, gli attori del processo di recupero collettivo degli spazi del teatro in atto dal 2011 attraverso Cantiere Aperto: le visite si terranno ogni 30 minuti per due gruppi di 10 persone alle 16, 16.30, 17, 17.30, 18, 18.30, 19.

Alle 20 poi il Teatro Sociale si trasformerà in ristorante. Quest’anno la cena del Primo Maggio in teatro sarà curata da Associazione Jaima Sahrawi, che si occupa di attività di solidarietà nei confronti del Popolo Sahrawi, per una soluzione giusta e non violenta nel Sahara Occidentale. Il ricavato della cena sarà devoluto in beneficenza. Il menù propone crostini misti con hummus di ceci, crema di fagioli cannellini (con velo di guanciale croccante solo nella versione tradizionale), crema di fagioli rossi e polentina croccante al rosmarino, crespelle farcite di salsiccia e funghi (solo nella versione tradizionale) oppure di verdure, involtini di lonza con pera e pancetta (solo nella versione tradizionale) oppure di verdure — entrambi accompagnati da patate e zucca sabbiose al forno — e, per dessert, torta sbrisolona e salame dolce.

La quota di partecipazione alla cena è di 30 euro per gli adulti e di 15 euro per i partecipanti fino a 12 anni. Le bevande sono incluse. La prenotazione è obbligatoria: 329 1356183 www.teatrosocialegualtieri.it/biglietteria

Stella Bonfrisco