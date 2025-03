Domani sera. Valerio Mastandrea è al Rosebud

Alla sua seconda regia con "Nonostante", Valerio Mastandrea è domani sera al cinema Rosebud per presentare in anteprima il film. La serata ha inizio alle 21 ed è sold out. "Nonostante" è una pellicola visceralmente personale che esprime, attraverso la leggerezza, la paura della morte. Mastandrea in questa direzione è anche protagonista, davanti alla macchina da presa. Un uomo vaga in un ospedale, interagendo con medici, infermieri, pazienti, che non lo vedono perché è la sua essenza a vagare mentre è in coma. Forse è un gioco per vincere la solitudine, che però alcuni eventi lo porteranno rivederne le regole. Info: www.comune.re.it/rosebud