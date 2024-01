Domani si parte col Trio Vinaigrette

Riparte domattina, alle 11 all’auditorium Gianfranco Masini del conservatorio Peri-Merulo (via Dante Alighieri 11), la rassegna L’Ora della Musica, arrivata alla 42ª edizione. Dieci gli appuntamenti in programma, domani si parte con il Trio Vinaigrette: Margherita Russo al flauto, Filippo Maturani al violino e Hu Zhongyue Alice alla chitarra. Il concerto è inserito nelle iniziative per il Giorno della Memoria e prevede musiche di Vivaldi, Rossini, Granados, Marquez, De Falla, Gluck, Williams. L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti.

Info: 0522 456771.