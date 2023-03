Domani si ricordano Cerrè Sologno e la strage di Cervarolo

Domani ritrovo alle 10 nel piazzale della strada provinciale sopra Cervarolo dove si formerà il corteo per il luogo della strage; alle 10.15 verrà celebrata la messa nella storica aia e sarà benedetto il monumento ai caduti, con deposizione di una corona. Seguiranno il saluto del sindaco Elio Ivo Sassi, la rievocazione dell’eccidio a cura degli studenti della scuola secondaria di primo grado del locale Istituto comprensivo, la commemorazione ufficiale del sindaco di Reggio Emilia, Luca Vecchi.

Nel pomeriggio, alle 15.30, a Cerrè Sologno per ricordare la battaglia avvenuta cinque giorni prima dell’eccidio, con gravi perdite sia da parte dei partigiani, che ebbero la meglio, che dei tedeschi. Racconta il sindaco Sassi: "La battaglia scatenò il feroce rastrellamento dei militari germanici che portà alla strage di Cervarolo del 20 marzo 1944 in cui vennero uccisi 23 civili inermi tra cui il parroco di Cervarolo don Giovanni Battista Pigozzi". Le celebrazioni sono promosse dal Comune di Villa Minozzo in collaborazione con le associazioni partigiane Alpi-Apc ed Anpi, Unione montana, Istoreco, Centro studi Fiamme verdi, Gruppo alpini, Federazione italiana volontari della libertà.

