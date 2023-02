Domani si vota In città 20 seggi Urne aperte dalle 8

Saranno aperti dalle 8 alle 20 gli 83 seggi tra Reggio e provincia che domani ospiteranno il voto per le primarie del Pd, coi due candidati Stefano Bonaccini ed Elly Schlein a contendersi la leadership Dem. Potranno recarsi alle urne tutti i cittadini dai 16 anni in su – per i minorenni, al pari di tutti coloro non iscritti nell’albo elettori come studenti fuori sede o stranieri, era prevista una iscrizione al sito www.primariepd2023.it entro la giornata di ieri, visto che non hanno ancora la tessera elettorale – portando un documento d’identità e 2 euro, somma per sostenere la tornata elettorale. Come illustrato nelle tabelle, gli interessati dovranno consultare le modalità di voto per ogni Comune di appartenenza. Una macchina importante, come ribadisce il segretario del Pd provinciale, Massimo Gazza (foto): "Ringrazio gli oltre 500 volontari che permetteranno lo svolgimento delle primarie. Sarà una gran giorno di democrazia".