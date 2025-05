Domattina l’evento in ricordo di Battini

Sarà una giornata in memoria del compianto Romano Battini, dirigente scolastico e politico della Democrazia Cristiana, scomparso meno di un anno fa: è in programma per domani al Polo d’infanzia San Giuseppe, via Pellegrini 6, dalle 9 alle 12,30. Una mattinata intensa per riflettere su alcune tematiche a lui molto care, per le quali è stato un precursore: il tempo pieno, l’inclusione degli alunni disabili e gli istituti comprensivi. Verranno trattate con una introduzione teorica a cura di esperti e, a seguire, una testimonianza diretta di alcuni insegnanti.

Battini verrà ricordato anche come uomo generoso, sempre disponibile al confronto e alla riflessione, impegnato in politica, nel volontariato e in parrocchia. Chiuderà l’incontro il figlio Francesco Battini, dirigente scolastico a Rubiera.

gi.fi.