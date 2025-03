Una domenica blindata, antifascisti contro patrioti. Salta la sfilata della destra

Reggio Emilia, 30 marzo 2025 – Città blindata in una domenica pomeriggio ad alta tensione per tre cortei – estrema destra da una parte e antifascisti dall’altra – quasi in concomitanza che vedranno un massiccio dispiegamento di forze dell’ordine.

Alle 18 si terrà “Riprendiamoci Reggio Emilia”, organizzata dalla Rete dei Patrioti, con i membri di CasaPound e Reggio Emilia Identitaria che saranno in presidio in piazzale Europa e non in piazzale Marconi davanti alla stazione come originariamente previsto. Per motivi di ordine pubblico infatti, la questura ieri ha preferito cambiare la location, così come ha negato la ‘sfilata’ in via Turri.

Mentre è confermato il programma della contromanifestazione antifascista promossa da Anpi, istituzioni e sindacati proprio in risposta ai ‘Patrioti’ – alla quale hanno aderito oltre 150 tra associazioni varie e circoli della città – con ritrovo alle 16.30 a Porta San Pietro e successivo corteo verso Piazza della Vittoria.

Così come è stato autorizzato anche il corteo antifascista promosso dai centri sociali e dai cosiddetti ‘disubbedienti’ (Lab Aq16, Casa Bettola e Città Migrante) che si troveranno alle 17 davanti allo stadio Mirabello, in via Matteotti e che hanno lo scopo conclamato di “arrivare il più possibile vicino alla stazione per far sentire la propria voce ai Patrioti”. Ieri inoltre i militanti hanno realizzato un murale in zona stazione con la scritta ‘Reggio Emilia Antifascista’.

Questo e il corteo dei ‘Patrioti’ sono le manifestazioni che saranno maggiormente attenzionate dalle forze dell’ordine che hanno un unico obiettivo: evitare qualsiasi scontro o contatto tra le diverse fazioni. Non a caso, il Prefetto Maria Rita Cocciufa ha deciso di ‘allontanare’ i Patrioti dalla stazione, proprio per gestire al meglio l’ordine pubblico e scongiurare che i centri sociali arrivino a ridosso.

Il Comune ha diffuso un avviso per i cittadini con possibili modifiche alla viabilità. In viale Montegrappa, intersezione con via Emilia San Pietro, dalle 16 interruzione della circolazione per il tempo necessario alla formazione del corteo; in via Emilia San Pietro, Piazza del Monte, via Emilia Santo Stefano, via Mazzini, Corso Cairoli e Piazza della Vittoria, stop al traffico dalle 16,30. Dalle 16 viabilità interrotta anche in viale Matteotti eccetto diretti Hotel Europa; in piazzale Tricolore dalle 16,30 possibili rallentamenti e temporanee interruzioni. E dalle 16,30 in viale IV Novembre sino a fine manifestazione nel tratto compreso tra piazzale Tricolore e via monsignor Tondelli.