Domenica c’è Varese. Match con l’Olimpia, prevendita attiva

Continuano gli allenamenti della Unahotels in vista dell’importantissima gara di domenica, quando alle 16,30 al ‘PalaBigi’ arriverà Nico Mannion con la sua Varese. Ad arbitrare l’incontro (in esclusiva su Dazn) sarà la terna composta da Attard, Bettini e Lucotti. Tagliandi in vendita attraverso il circuito ‘Vivaticket’ o allo ‘StoRe’ di piazza Prampolini, con le biglietterie di via Guasco operative dalle 15,15.

Nel frattempo è già attiva anche la prevendita per il big match contro l’Olimpia Milano. I campioni d’Italia in carica, capitanati dal reggiano Nicolò Melli, saranno di scena al PalaBigi il prossimo 30 marzo alle 20,30. Anche in questo caso il circuito di riferimento è Vivaticket a cui si aggiunge anche la sede sociale di via Martiri della Bettola, aperta dalle 10 alle 13 dal lunedì al venerdì.