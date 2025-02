Domenica da dimenticare. Sorride solo il Basketreggio

Sorride solo il Basketreggio (18) nell’ultima giornata della prima fase di Divisione Regionale 1. A Villa Sesso la squadra di coach Perricone piega 65-58 Castelfranco (12) con 13 punti di Castagnetti, 12 di Infante e 11 di Castagnaro e chiude al sesto posto, prima delle escluse dalla fase "verde".

Alla fase "rossa", che servirà a garantire la salvezza, parteciperanno anche Reggiolo (14, nella foto l’ala El Ibrahimi) e Correggio (10): i primi si arrendono 84-54 in un match senza storia sul campo del Mo.Ba Modena (34), secondo della classe, con punteggio già in ghiaccio per i padroni di casa all’intervallo (45-22) e ripresa senza sussulti. Righi, autore di 15 punti, l’unico a salvarsi.

Correggio, invece, chiude in coda in compagnia di Medolla dopo l’89-69 subito sul campo del Magik Parma (20): non bastano i 22 punti di Pini, in doppia cifra al pari di Manicardi (14).

L’unica nostra rappresentante che si giocherà la promozione è il Basket Jolly (24), che scende dal podio a causa dell’84-78 interno con Anzola (14). Nelle fila cittadine l’ultimo ad arrendersi è Gabbi, autore di 25 punti.