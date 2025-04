Domenica delle Palme e settimana Santa. Gli orari delle messe

Parte oggi, con la domenica delle Palme, la settimana Santa per la comunità cattolica, che accompagna verso la Pasqua in calendario la domenica successiva.

La diocesi di Reggio Emilia - Guastalla ha annunciato il programma delle celebrazioni che si terranno in Cattedrale: si parte domenica 13 aprile alle ore 11, con ritrovo presso il sagrato della Basilica di San Prospero per la benedizione dell’ulivo e la commemorazione dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme, a seguire la solenne celebrazione eucaristica in cattedrale presieduta dal vescovo Giacomo Morandi (foto) mentre alle ore 18 la Santa Messa verrà celebrata dal vicario generale, mons. Giovanni Rossi.

Lunedì, martedì e mercoledì Santo, le consuete celebrazioni alle 8 e alle 10.30 e possibilità di confessarsi dalle 10 alle 12, mentre mercoledì anche dalle 15 alle 18. Giovedì 17 aprile si entra poi nel triduo pasquale con tutte le celebrazioni officiate dal vescovo Giacomo Morandi: alla mattina, ore 9.30, si terrà la consueta Santa Messa crismale in cui vengono rinnovate le promesse dell’Ordinazione, mentre alle 18.30 si terrà la Santa Messa in Coena Domini con la lavanda dei piedi.

Venerdì Santo alle 18.30 celebrazione della Passione del Signore mentre, alle ore 21, via Crucis cittadina con processione dalla Basilica della Ghiara al Duomo. Sabato 19 Aprile, confessioni dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18, poi alle 21 ci sarà il culmine della settimana con la Veglia pasquale e il battesimo dei catecumenti che diventeranno così nuovi membri della comunità cristiana.

Domenica 20 aprile, Pasqua di Resurrezione, alle ore 11.30 e alle ore 18, le celebrazioni saranno presiedute dal vicario generale, mons. Giovanni Rossi mentre il 21 aprile, Lunedì dell’Angelo, alle ore 11.30 Santa Messa celebrata dal vescovo Giacomo Morandi e alle 18 da don Gianni Manfredini.

Cesare Corbelli