Domenica dirige Crezzini. L’arbitro dell’amichevole di Firenze

A dirigere la gara tra Reggiana e Sudtirol – in campo domenica alle 15 al ‘Città del Tricolore’ – sarà il signor Valerio Crezzini (foto) della sezione di Siena. Si tratta di un fischietto che quest’anno è al debutto in Serie B e che ha arbitrato i granata solo in occasioni di alcune gare amichevoli, l’ultima con la Fiorentina lo scorso luglio (terminata 4 a 0 per i viola). Come assistenti avrà a disposizione Barone e Miniutti, mentre il ‘quarto uomo’ sarà Gandino. Al Var ci saranno invece Manganiello – che diresse egregiamente il derby d’andata col Parma dello scorso anno (finito 0-0) – e Longo.

Nel frattempo non si placano le vicissitudini legate a due situazioni che hanno già cambiato (e infuturo potrebbero nuovamente cambiare…) la classifica di Serie B. Sia il Cosenza (penalizzato di 4 punti per violazioni di tipo amministrativo) che il Pisa (che non accetta l’omologazione del risultato di 1 a 1 col Cittadella, ‘reo’ di aver schierato Desogus, inizialmente non in distinta) hanno infatti inoltrato il ricorso per le rispettive circostanze.

I calabresi chiedono una riduzione della penalizzazione, cercando di ‘smontare’ l’accusa di recidività, mentre i toscani si sentono danneggiati e vorrebbero la vittoria a tavolino. Vedremo quali sviluppi potranno esserci, ma l’impressione è che si tratti (in entrambi i casi) di strade complicate.

f.p.