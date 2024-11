Domenica Festa della Castagna con la musica di Radio Bruno

È tutto pronto per l’immancabile ‘Festa della castagna’ che si terrà domenica a Vetto. Nata nel 2014 da un’idea della Pro Loco e dell’amministrazione comunale - con l’intenzione di creare un evento che facesse partecipare tutte le associazioni di volontariato del territorio – è arrivata all’ottava edizione ottenendo un successo sempre crescente. Il cuore della manifestazione sarà nella centralissima piazza Marconi dove, a partire dalle 10 e fino alle 18, saranno disponibili pietanze tradizionali di ogni tipo: cappelletti, ‘casagai’, gnocco fritto, polenta, frittelle di mele e ovviamente le caldarroste. In piazza del municipio ci saranno oltre 50 banchi tra artigianato artistico, mercato tradizionale e biologico oltre a trenta giochi di legno per i bambini. Non mancherà l’animazione, con la presenza di ‘Radio Bruno’ che farà ballare un po’ tutti con hit vecchie e nuove. Tanta attenzione sarà riservata anche ai più piccoli con un trenino panoramico che correrà lungo le strade del paese e i nuovi laboratori didattici sensoriali.

f.p.