Domenica il ricordo dell’eccidio di Ponte Cantone

Domenica a Calerno viene ricordato l’eccidio di Ponte Cantone. In questa località, oggi inglobata nell’abitato di Calerno, il 12 febbraio 1945 una squadra della 12° Brigata Garibaldi attaccò i soldati tedeschi. Come rappresaglia la Polizia tedesca SD prelevò dalla carceri di Parma venti patrioti; trasportati a Ponte Cantone, furono fucilati il 14 febbraio. Dopo la messa in ricordo dei caduti (9.15, Chiesa di Santa Margherita) l’appuntamento è in piazza Di Vittorio alle 14.30 per la partenza del corteo.