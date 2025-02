Domenica in piazza arriva il Carnevale. Dalle 15 mangiafuoco, dolci e stelle filanti

Domenica 23 febbraio la piazza di Albinea sarà in festa grazie al Carnevale. Dalle 15.30 ci sarà lo spettacolo ‘Mangiafuoco comico’ a cura di Wanda Circus e tanta musica. Ci saranno i biscotti realizzati dal comitato genitori e le chiacchiere di Pro Loco. Attivo pure un punto ristoro con vin brulè, bibite, pop corn, fritti e zucchero filato. La raccomandazione è di presentarsi tutti travestiti, senza coriandoli (vietati in piazza Cavicchioni), ma con tante stelle filanti. In caso di maltempo l’evento sarà cancellato.